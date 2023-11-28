Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

HT Tekankan Pendekatan Orang-orang Terdekat untuk para Relawan MNC Group

Giffar Rivana , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |19:07 WIB
HT Tekankan Pendekatan Orang-orang Terdekat untuk para Relawan MNC Group
Ketum Perindo, Hary Tanoesoedibjo (foto: dok MPI)
JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) mengungkapkan cara mudah bagi para relawan MNC Group untuk melakukan pendekatan terhadap warga agar bisa juga mendukung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024 mendatang.

Salah satu caranya, yakni dengan melakukan pendekatan ke orang terdekat seperti keluarga dan kerabat. Selain itu, pemanfaatan sosial media juga perlu di maksimalkan.

"Caranya bisa dengan pendekatan keluarga, famili, dan juga tentunya kerabat, rekanan, mereka kan punya jaringannya sendiri. Juga memanfaatkan media sosial," kata HT di depan para relawan MNC Group, di iNews Tower, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

"Akun-akun mereka dan juga melalui WhatsApp grup, itu juga bisa dimanfaatkan biar dimana-mana bisa diviralkan. Jadi kalau mereka bisa membantu itu akan luar biasa," tambahnya.

HT sendiri, juga menjadi bagian dari relawan MNC Group dengan menjabat Dewan Pembina Relawan MNC Group itu mengatakan, jika terbentuknya relawan di MNC Group merupakan sebuah keyakinan karena Ganjar-Mahfud adalah pasangan calon (Paslon) Capres dan Cawapres yang terbaik diantara yang lainnya.

"Pertama keyakinan. Karena dengan kita yakin bahwa Ganjar Mahfud paslon terbaik, dari tiga paslon yang ada kita akan militan, begitu militan pasti juga pasti lebih menyakinkan konstituen itu supaya ikut memilih Ganjar Mahfud," pungkasnya.

(Awaludin)

      
