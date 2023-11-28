Ditandatangani Ganjar dan Mahfud, Ini Struktur Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud merilis sejumlah nama yang menjadi bagian dari tim hukum. Tim hukum dipimpin oleh Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis.

Daftar struktur tim itu ditekan melalui Surat Keputusan Nomor: 020/SK-TPN/XI/2023. Adapun SK itu juga telah ditandatangani langsung oleh capres dan cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada tanggal 24 November 2023.

Adapun dalam struktur TPN, Dewan Pengarah yang ditunjuk ialah ketua umum dari masing-masing parpol pendukung Ganjar-Mahfud. Mereka di antaranya Megawati Soekarnoputri, Hary Tanoesoedibjo, Muhamad Mardiono dan Oesman Sapta Odang.

Deputi Hukum: Prof. Dr. Todung Mulya Lubis S.H, LLM

Direktur Eksekutif: Suparman Marzuki

Wakil Direktur Eksekutif: Faizal Hafied, Yanuar PWisesa, Finsensius Mendrofa.

Direktorat Hukum dan Kajian:

Direktur: Ronny Talapessy

Wakil Direktur Hukum: Heru Muzaki