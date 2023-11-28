Ini Alasan Relawan MNC Group Pilih Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

JAKARTA - Ketua Satgas Relawan MNC Group, Christophorus Taufik (CT) mengungkapkan, alasan memutuskan memilih Ganjar-Mahfud sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2024.

Menurutnya, pembentukan relawan MNC Group untuk pasangan calon (paslon) nomor urut 3 itu adalah untuk membuktikan pergerakan aktif dalam meramaikan pesta demokrasi di Indonesia.

"Ini ajakan untuk siapa yang mau berperan aktif, sebenarnya ini bukti pergerakan aktif masyarakat di dalam jadi ajakan itu terus disambut oleh teman-teman semua ternyata yang gerak bukan hanya di karyawan tetapi rekanannya juga. Ini sudah banyak sekali," kata CT usai deklarasi Relawan MNC Group di iNews Tower, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Alasan CT dan karyawan MNC Group lainnya memilih Ganjar-Mahfud sebagai pilihannya adalah, karena dia menganggap sosok pasangan calon (paslon) nomor urut 3 itu adalah yang terbaik sesuai dengan rekam jejaknya.