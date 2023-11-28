Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TPN Pastikan Ikut Kampanyekan Ganjar-Mahfud Dalam 75 Hari ke Depan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |20:29 WIB
Jubir TPN Ganjar - Mahfud MD, Abdullah Mansyur (foto: dok MPI)
JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud memastikan akan ikut andil dan turun untuk melakukan kampanye seperti Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal itu dipastikan Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud dari PPP Abdullah Mansyur.

“Iya tentu di TPN diatur bahwa yang berkampanye itu bukan hanya pak Ganjar dengan pak Mahfud sebagai capres cawapres. Di TPN kan ada Ketua TPN, ada Wakil Ketua dan Deputi,” kata Abdullah di Media Centre TPN, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023).

Abdullah juga memastikan kampanye akan dilakukan secara terus menerus. Namun demikian menurutnya hingga saat ini pemetaan lokasi kampanye dari TPN masih diatur.

“Mengenai siapa, di mana itu yang sedang diatur oleh tim di TPN, dan kami sampai detik ini belum mendapat siapa di mananya,” ucapnya.

Halaman:
1 2
      
