Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pengamat Ingatkan Penyelenggara dan Pengawas Pemilu Bersikap Netral: Bila Tidak Bisa Jadi Malapetaka

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |20:34 WIB
Pengamat Ingatkan Penyelenggara dan Pengawas Pemilu Bersikap Netral: Bila Tidak Bisa Jadi Malapetaka
Pengamat politik UI, Doni (foto: MPI/Jonathan)
A
A
A

JAKARTA - Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI), Doni Gahral mewanti-wanti penyelenggara dan pengawas Pemilu harus bersikap netral selama masa Pemilu 2024. Sikap netral juga harus ditunjukkan tiap penyelenggara negara.

“Damai itu kan produk, dia adalah hasil akhir, damai itu hanya bisa dicapai kalau tadi yang dikatakan bahwa, aparatur negara ASN, TNI Polri itu netral. Ibarat pertandingan bola, pertandingan itu pasti akan berakhir dengan keributan kalau wasit memihak,” ucap Doni dalam konferensi pers di Media Centre TPN Ganjar-Mahfud, Selasa (28/11/2023).

Sikap netral, kata Doni, perlu selalu ditunjukkan selama kontestasi Pemilu di 2024. Hal itu sebab dalam sebuh kontestasi kerap sekali dipenuhi dengan kecurigaan.

“Bukan hanya sekadar pakta integritas tapi juga bagaimana di lapangan itu betul-betul terlihat netralitas itu, keadilan, fairness, jadi negara itu harus imparsial, negara itu harus tak berpihak, karena esensi negara adalah itu melayani semua,” ungkapnya.

Jika sikap netral itu diingkari, Doni meyakini akan ada kondisi dinamis yang muncul dari berbagai kelompok masyarakat. Bukan tidak mungkin ratusan juta mereka yang berpatisipasi menjadi pemilih juga ikut meluapkan kemarahannya.

“Kita tidak mau pemilu yang diharapkan akan berlangsung riang gembira, pesta demokrasi menjadi drama demokrasi bahkan menjadi malapetaka demokrasi,” ungkap dia.

“Sayang republik ini sudah didirikan dengan darah dan air mata kemudian porak-poranda hanya gara-gara kontestasi politik lima tahunan,” sambung Doni.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement