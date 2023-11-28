Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Relawan MNC Group: Ganjar-Mahfud Tidak Ada Cacatnya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |20:54 WIB
JAKARTA - Salah satu relawan MNC Group, Ricki Soarez mengungkapkan alasannya bergabung dengan relawan tersebut untuk berjuang memenangkan Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024 mendatang.

Menurutnya, pasangan calon (paslon) nomor urut 3 itu adalah yang terbaik dan tak ada kecatatan didalamnya.

"Yang jelas kalau beliau ini kalau kita melihat selama ini tidak ada cacat, dan itu (Ganjar-Mahfud) memang orang yang sederhana, tidak memperkaya diri dan kesimpulan kami inilah orangnya Mahfud Ganjar itulah yang terbaik untuk bangsa dan negeri ini," kata Ricki usai acara deklarasi Relawan MNC Group, di iNews Tower, Jakarta (28/11/2023).

Keyakinan Ricki menentukan pilihannya ke Ganjar-Mahfud karena istrinya sama-sama orang Jawa Tengah, yang mana dia mencerminkan hal tersebut dengan sosok Ganjar Pranowo.

