Forum Pendiri Kader Demokrat Dukung Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024, Ini Alasannya

JAKARTA - Organisasi Masyarakat (Ormas) Forum Komunikasi Lintas Pendiri Deklarator dan Kader (FKLPDK) Partai Demokrat menggelar deklarasi mendukung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo-Mahfud MD di DKI Jakarta.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Arsjad Rasjid sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan ribuan pendukung Prabowo-Gibran yang beralih mendukung Ganjar-Mahfud ini di Auditorium 678 Hotel, Jalan D.I Panjaitan, Cawang, Jakarta Timur, pada Selasa (28/11/2023).

Sebelumnya, ormas yang berisi para mantan pendiri (deklarator) dan kader Partai Demokrat tersebut mendukung paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

BACA JUGA: Sekjen PBB Dorong Gencatan Senjata Penuh di Gaza

Ketua Umum Ormas FKLPDK Sahat Saragih menilai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto begitu bergantung kepada Presiden Jokowi. Artinya, tidak ada kepercayaan dalam diri Prabowo.

"Karena Prabowo sangat tergantung pada dukungan penguasa, itu artinya dia tidak memiliki kepercayaan diri," ungkapnya.

Kemudian, FKLPDK menilai penguasa saat ini bernafsu mempertahankan kekuasaan dengan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

"Akibatnya, penguasa bernafsu untuk mempertahankan kekuasaannya Anak sulungnya, itu artinya penguasa tidak berjiwa negarawan," ungkapnya.

Karena itu, ribuan pendukung Prabowo-Gibran yang tergabung dalam Forum tersebut beralih mendukung Ganjar-Mahfud. "Kami berkeyakinan dari 34 DPD kami dan 412 DPC kami sudah mengeluarkan kitab suci kami untuk menyampaikan apa alasan memilih Ganjar-Mahfud," ujarnya.

Sahat mengatakan Ganjar-Mahfud adalah dua insan pemimpin yang tangguh dan teruji, berhati lembut dan bukan politikus praktis. "Ganjar-Mahfud adalah insan yang visioner, dan dua insan ini menjadi kombinasi yang sempurna membawa Indonesia menjadi negara besar dunia yang disegani dan dihormati dunia atas dasar Keahlian, Kemampuan serta kerja keras," ujarnya.