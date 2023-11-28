Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Forum Pendiri Kader Demokrat Dukung Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024, Ini Alasannya

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |21:04 WIB
Forum Pendiri Kader Demokrat Dukung Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024, Ini Alasannya
Forum Pendiri Demokrat dukung Ganjar-Mahfud MD (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Organisasi Masyarakat (Ormas) Forum Komunikasi Lintas Pendiri Deklarator dan Kader (FKLPDK) Partai Demokrat menggelar deklarasi mendukung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo-Mahfud MD di DKI Jakarta.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Arsjad Rasjid sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan ribuan pendukung Prabowo-Gibran yang beralih mendukung Ganjar-Mahfud ini di Auditorium 678 Hotel, Jalan D.I Panjaitan, Cawang, Jakarta Timur, pada Selasa (28/11/2023).

Sebelumnya, ormas yang berisi para mantan pendiri (deklarator) dan kader Partai Demokrat tersebut mendukung paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ketua Umum Ormas FKLPDK Sahat Saragih menilai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto begitu bergantung kepada Presiden Jokowi. Artinya, tidak ada kepercayaan dalam diri Prabowo.

"Karena Prabowo sangat tergantung pada dukungan penguasa, itu artinya dia tidak memiliki kepercayaan diri," ungkapnya.

Kemudian, FKLPDK menilai penguasa saat ini bernafsu mempertahankan kekuasaan dengan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

"Akibatnya, penguasa bernafsu untuk mempertahankan kekuasaannya Anak sulungnya, itu artinya penguasa tidak berjiwa negarawan," ungkapnya.

Karena itu, ribuan pendukung Prabowo-Gibran yang tergabung dalam Forum tersebut beralih mendukung Ganjar-Mahfud. "Kami berkeyakinan dari 34 DPD kami dan 412 DPC kami sudah mengeluarkan kitab suci kami untuk menyampaikan apa alasan memilih Ganjar-Mahfud," ujarnya.

Sahat mengatakan Ganjar-Mahfud adalah dua insan pemimpin yang tangguh dan teruji, berhati lembut dan bukan politikus praktis. "Ganjar-Mahfud adalah insan yang visioner, dan dua insan ini menjadi kombinasi yang sempurna membawa Indonesia menjadi negara besar dunia yang disegani dan dihormati dunia atas dasar Keahlian, Kemampuan serta kerja keras," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement