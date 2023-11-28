Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Terima Surat Permohonan Pemeriksaan Syahrul Yasin Limpo Cs Besok

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |21:24 WIB
KPK Terima Surat Permohonan Pemeriksaan Syahrul Yasin Limpo Cs Besok
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu (Foto: Riyan Rizki Roshali)
JAKARTA - Polda Metro Jaya mengagendakan untuk memeriksa mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo terkait kasus dugaan pemerasan yang diduga dilakukan Firli Bahuri.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait pemeriksaan yang dilakukan besok, Rabu 29 November 2023.

“Terkait besok ada pemeriksaan SYL, Hatta dan Kasdi, sudah ada koordinasi karena yang 3 orang ini adalah statusnya kan ditahan di sini. Jadi setiap pihak Polda Metro Jaya akan memeriksa tentunya berkoordinasi, salah satunya adalah pak Dirkrimsus itu sudah juga menghubungi saya secara pribadi dan sudah juga bersurat, ada surat permintaan yang 3 orang itu akan diperiksa,” kata Asep, Selasa (28/11/2023).

Asep mengatakan, koordinasi yang dilakukan KPK dan Polisi itu sudah sering dilakukan. Nantinya, lanjut Asep, pihaknya akan mengantarkan ketiga pihak tersebut untuk dilakukan pemeriksaan.

“Nanti dari sini kita akan bawa ke sana, di minta keterangan di sana seperti itu. Dan itu sudah berjalan beberapa kali, mungkin ini yang kedua atau ketiga gitu ya (koordinasi antara KPK dan Polisi,” jelasnya.

Sebelumnya, Penyidik Ditkrimsus Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri akan memeriksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam kasus dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh Ketua KPK nonaktif, Firli Bahuri.

Halaman:
1 2
      
