Tagar Gerak Cepat Ganjar Mahfud Trending di Medsos X, Warganet Optimistis Menang Satu Putaran

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD mendapatkan simpati publik di hari pertama kampanye di Pilpres 2024, Selasa (28/11/2023).

Tanda pagar (tagar) Gerak Cepat Ganjar Mahfud, #GerakCepatGanjarMahfud trending di media sosial (medsos) X dengan 6.221 ciutan di medsos X.

Ribuan tagar tersebut memuncaki trending di medsos X usai pasangan nomor urut 3 tersebut menggelar kampanye dari ujung barat dan timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Capres Ganjar Pranowo diketahui berkampanye di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan Cawapres Mahfud MD berkampanye di Sabang, Aceh.

Sejumlah warganet merespons positif Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD. Mereka optimistis Ganjar-Mahfud bisa menang satu putaran.