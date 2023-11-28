Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ngobrol Bareng Ganjar, Milenial Merauke Antusias Gabung Tim Pemenangan Muda

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |21:32 WIB
Ngobrol Bareng Ganjar, Milenial Merauke Antusias Gabung Tim Pemenangan Muda
Ganjar Pranowo bersama milenial Marauke (Foto: Dok)
A
A
A

 

MERAUKE - Suasana Foodland Merauke atau W Cafe di Jalan Raya Mandala No 300, Merauke, Papua Selatan mendadak ramai dikunjungi anak muda. Ternyata mereka ingin mengikuti ngobrol bareng Ganjar Pranowo, Capres nomor urut 3 yang digandrungi kaum muda.

Riuh tepuk tangan menyambut kedatangan Ganjar sekira pukul 16.30. Lalu, mereka pun antusias mendengarkan paparan Ganjar, sekaligus berdialog.

Acara yang berlangsung satu jam itu sangat menarik. Para milenial berargumen mulai dari lapangan pekerjaan, peluang kreatif hub, hingga persoalan lingkungan hidup.

1 2
      
