Jadi Tersangka, Wamenkumham Bakal Diperiksa KPK Pekan Ini

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memanggil Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau akrab disapa Prof Eddy dalam waktu dekat.

Hal ini disampaikan Direktur Penyidikan KPK Brigjen Asep Guntur berkaitan dengan perkembangan status hukumnya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat namanya.

Mulanya, dia menyampaikan bahwa surat perintah dimulainya Penyidikan (SPDP) telah dikirimkan kepada Wamenkumham. "SPDP kalau nggak salah sudah kami tandatangani dan sudah dikirimkan," kata Asep, Selasa (28/11/2023).