INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Besok, KPU Undang Jurnalis hingga Timses Bahas Mekanisme Debat Capres

Irfan Maulana , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |22:53 WIB
Besok, KPU Undang Jurnalis hingga Timses Bahas Mekanisme Debat Capres
KPU RI (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan mengadakan rapat bersama sejumlah pihak untuk membahas penyelenggaraan debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres- Cawapres). Rapat tersebut akan berlangsung di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 29 November 2023.

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari mengatakan pihaknya bakal membahas soal metode dan mekanisme debat. Pihak yang akan diundang mulai dari masyarakat sipil, jurnalis, akademisi, LSM dan kalangan pemerintahan.

"Di dalam UU Pemilu itu sudah ditentukan topik besar yang menjadi bahan untuk kampanye metode debat. Lalu kedua, metode debat seperti apa dan durasinya yang tepat seperti apa. Itu akan dibahas pagi hari," kata Hasyim saat konferensi pers di kantor KPU RI, Selasa, (28/11/2023).

Lalu, pada sore hari, KPU akan mengundang tim pemenangan masing-masing Capres dan Cawapres. Rapat tersebut KPU akan menyampaikan hasil pembahasan di pagi harinya.

"Kemudian, dari sana kami akan ambil rincian atau topik yang akan dijadikan bahan debat," katanya.

Lanjut Hasyim, KPU RI juga akan menyampaikan metode dan usulan soal panelis yang dianggap ahli dalam bidangnya untuk debat Capres.

"Sehingga dalam merumuskan problematika yang dijadikan nahan untuk debat terkonfirmasi dengan baik," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, KPU RI tengah menyusun mekanisme dan jadwalnya pelaksanaan debat Capres. Nantinya akan ada lima sesi debat Capres.

"Sampai akhir 2023 itu dua kali kemudian di awal tahun sampe nanti jelang akhir masa kampanye itu tiga kali," ujar komisioner KPU RI, August Mellaz, Kamis 23 November 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
