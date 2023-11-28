Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemilu 2024, KPU Klaim Penuhi 90 Persen Logistik hingga Efisiensi Rp156 Miliar

Irfan Maulana , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |23:25 WIB
Pemilu 2024, KPU Klaim Penuhi 90 Persen Logistik hingga Efisiensi Rp156 Miliar
Ketua KPU RI Hasyim Asyari (Foto: Danandaya)
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengklaim pemenuhan logistik untuk Pemilu 2024 telah mencapai di atas 90 persen. Terutama soal bilik suara, kotak suara, tinta dan cable ties.

"Kotak suara, tinta, bilik suara, segel sampe dengan hari ini untuk produksinya sudah mencapai 98,4 persen," ujar Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari saat konferensi pers di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, (28/11/2023).

Kemudian, untuk proses pengiriman atau distribusi dari pabrik produksi hingga ke lokasi penyimpanan logistik di provinsi, kabupaten dan kota sudah mencapai 93,3 persen.

"Dan yang sudah diterima masuk ke gudang KPU kabupaten kota mencapai 90 persen. Berdasarkan data tersebut optimis bahwa batas waktu yang ditentukan insya Allah dpaat dipenuhi untuk pemenuhan logistik," ujarnya.

Komisioner KPU RI, Yulianto Sudrajat menjelaskan, logistik menjadi kunci terselenggaranya Pemilu. Sebab itu, pemenuhan logistik Pemilu 2024 haeis dilaksanakan tepat jenis, sasaran, jumlah, afektif dan efisien. 

Diketahui, Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222. Terdiri dari DPT dalam negeri sebanyak 203.056.748 dan luar negeri 1.750.474.

Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
