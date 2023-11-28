Pemilu 2024, KPU Klaim Penuhi 90 Persen Logistik hingga Efisiensi Rp156 Miliar

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengklaim pemenuhan logistik untuk Pemilu 2024 telah mencapai di atas 90 persen. Terutama soal bilik suara, kotak suara, tinta dan cable ties.

"Kotak suara, tinta, bilik suara, segel sampe dengan hari ini untuk produksinya sudah mencapai 98,4 persen," ujar Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari saat konferensi pers di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, (28/11/2023).

Kemudian, untuk proses pengiriman atau distribusi dari pabrik produksi hingga ke lokasi penyimpanan logistik di provinsi, kabupaten dan kota sudah mencapai 93,3 persen.

"Dan yang sudah diterima masuk ke gudang KPU kabupaten kota mencapai 90 persen. Berdasarkan data tersebut optimis bahwa batas waktu yang ditentukan insya Allah dpaat dipenuhi untuk pemenuhan logistik," ujarnya.

Komisioner KPU RI, Yulianto Sudrajat menjelaskan, logistik menjadi kunci terselenggaranya Pemilu. Sebab itu, pemenuhan logistik Pemilu 2024 haeis dilaksanakan tepat jenis, sasaran, jumlah, afektif dan efisien.

Diketahui, Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222. Terdiri dari DPT dalam negeri sebanyak 203.056.748 dan luar negeri 1.750.474.