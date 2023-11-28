Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Akan Lantik KSAD Besok, Letjen TNI Maruli?

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |23:56 WIB
Jokowi Akan Lantik KSAD Besok, Letjen TNI Maruli?
Presiden Jokowi (Foto: Dok)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang baru. Pelantikan itu disebut akan dilakukan pada besok, Rabu 29 November 2023.

Nama Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen TNI Maruli Simanjuntak menguat dan dikabarkan yang akan dilantik sebagai KSAD.

Menanggapi kabar yang beredar tersebut, Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid belum bisa mengungkap ihwal siapa sosok yang akan dilantik oleh Presiden.

"Untuk nama yang lebih pastinya kita tunggu esok ya," kata Meutya saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Selasa (28/11/2023) malam.

Kendati demikian, legislator Golkar itu memastikan prosesi pelantikan akan digelar esok hari. Sebab, dirinya sudah mendapatkan undangan secara resmi dari pihak Istana.

"Kami sudah mendapatkan informasi esok pelantikan ksad. Sudah menerima undangan, acara siang," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
