HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Tempat Pengoplosan Gas Elpiji Berkedok Kandang Ayam di Tajurhalang

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |08:18 WIB
Viral! Tempat Pengoplosan Gas Elpiji Berkedok Kandang Ayam di Tajurhalang
Kandang Ayam Dijadikan Tempat Pengoplosan Gas Epiji/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

DEPOK - Sebuah lahan di Jalan Masjid Al-Hidayah RT 1 RW 3, Desa Kali Putih Citayam, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor wilayah hukum Polres Metro Depok diduga menjadi tempat pengoplosan gas elpiji berkedok kandang ayam.

Dalam video yang diunggah laman Instagram @lensa_berita_jakarta terlihat mobil truk dan pikap lalu lalang dari sebuah lahan dengan jalan berlumpur dengan kondisi tertutup terpal rapat.

Dalam tayangan terlihat pula mobil pikap dengan bak tertutup terpal berada di area dalam berlatar kandang ayam tersebut. Videonya pun viral di media sosial.

"Sebuah tempat yang diduga sebagai tempat pengoplosan Gas Elpiji namun berkedok sebagai tempat kandang ayam di Depok," tulis caption laman Instagram @lensaberita_jakarta dikutip, Selasa (28/11/2023).

"Lokasi tersebut merupakan kandang ayam, yang berlokasi di Jalan Masjid Al Hidayah RT 1/3 Desa Kali Putih Citayam, Kecamatan Tajurhalang, menurut warga mobil-mobil tersebut mengangkut tabung gas elpiji dan menduga adanya kegiatan pengoplosan tabung elpiji subsidi ke tabung gas non subsidi. Warga mengkhawatirkan tentang keselamatan wilayahnya jika terjadi ledakan," tambahnya.

Menanggapi hal itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Hadi Kristanto akan mengecek pelaksanaan dugaan pengoplosan gas elpiji di lokasi tersebut. "Baik kami cek pelaksanaannya di lapangan," ucap Hadi.

Halaman:
1 2
      
