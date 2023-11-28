Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Antusias Lihat Kampanye Ganjar-Mahfud di Videotron Pluit, Warga: Kreatif

Yohannes Tobing , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |11:44 WIB
Antusias Lihat Kampanye Ganjar-Mahfud di Videotron Pluit, Warga: Kreatif
Videotron Ganjar-Mahfud. (Foto: Yohannes Tobing)
JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Pasangan Calon presiden Ganjar Pranowo dan wakil presiden Mahfud MD melakukan peluncuran iklan kampanye di hari pertama melalui videotron atau LED di sejumlah titik di wilayah Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Salah satunya di wilayah Jalan Pluit Selatan, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, tepatnya di samping Gedung Sahabat Indonesia. Berdasarkan pantauan, iklan videotron tersebut menampilkan gambar paslon capres dan cawapres nomor tiga.

Video yang berdurasi 15 detik tersebut dilatarbelakangi warna hitam putih. Di mana pada slide pertama menampilkan sosok Ganjar Pranowo yang mengenakan kemeja hitam dan latar belakang berwarna putih menghiasi.

Sementara itu pada slide selanjutnya, menampilkan sosok Mahfud MD yang mengenakan kemeja koko berwarna putih dan dilatarbelakangi warna hitam hingga membuat penampilan kampanye semakin manis dan kuat.

Adapun dalam iklan kampanye yang dimunculkan kali ini, juga memberikan beberapa visi dan misi pasangan Capres dari Perindo, PDIP, PPP dan Hanura ini seperti ‘Gerak Cepat, Indonesia Raya, Indonesia Unggul dan Indonesia Lebih Baik’.

Sementara itu, kemunculan iklan kampanye Ganjar-Mahfud mendapat pandangan positif dari masyarakat. Salah satunya, Supriadi (33), Warga Tanjung Duren, Jakarta Barat yang melihat bahwa iklan yang terpampang terlihat singkat dan banyak makna.

"Kalau menurut saya sih bagus ini semua orang yang mau masuk ke tol mata memandang ke LED-nya jadi bagus. Semoga ke depannya bisa lebih bagus pemasangan LED untuk kampanye," kata Supriadi ditemui di lokasi.

