Ganjar-Mahfud Luncurkan Logo Baru, Warga Harap Visi-Misi Bisa Terealisasi

JAKARTA - Pasangan Capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD melucurkan iklan dan logo baru melalui tayangan video berdurasi sekitar 15 detik. Video tersebut berisi pesan singkat visi-misinya. Masyarakat pun menyambut baik hal itu dan berharap Indonesia bisa menjadi lebih baik ke depannya.

Salah satu pegawai di Kuningan, Wili mengatakan, dia memang tahu saat ini telah memasuki masa pemilu. Dia juga sudah tahu siapa saja capres-cawapres yang bakal mengikuti perhelatan Pilpres 2024.

"Iya tahu, Pak Ganjar dan Pak Mahfud salah satu calonnya. Keduanya tentu merupakan salah satu pempimpin yang bagus yah, Pak Ganjar pernah jadi Gubernur dan Pak Mahfud juga kita tahu merupakan seorang menteri," ujarnya saat berbincang di kawasan Kuningan, Selasa (28/11/2023).

Menurutnya, Capres-cawapres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud MD itu merupakan sosok yang punya rekam jejak dalam kepemimpinan. Maka itu, tak perlu dipertanyakan lagi kualitasnya sebagai pemimpin, sama halnya dengan pasangan lainnya.

"Namanya calon Presiden dan Wakil Presiden, tentunya ada mekanismenya atau tahapan sehingga beliau-beliau ini lolos untuk dicalonkan oleh masing-masing partai. Jadi, untuk kualitas tentunya kita percayakan yah," tuturnya.

Sementara itu, salah satu pegawai lainnya di kawasan Kuningan, Yahya menerangkan, pada perhelatan pemilu nanti, setiap pasangan dan timnya diharapkan bisa menjaga atmosfir pemilu. Sehingga, pemilu bisa berjalan dengan baik, jujur, dan adil.