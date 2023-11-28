Videotron Ganjar-Mahfud di Bintaro Jadi Daya Tarik Masyarakat

TANGSEL - Hari pertama masa kampanye dimanfaatkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan menyosialisakan diri lewat tayangan videotron di Tangerang Selatan, Banten.

Pantauan di lokasi, Selasa (28/11/2023) tayangan videotron pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terpasang di Jalan Bintaro Sektor Lima, Tangerang Selatan.

Videotron pasangan Ganjar-Mahfud ini pun disambut baik oleh masyarakat yang melintasi kawasan tersebut.

Salah seorang warga bernama Bagus, mengatakan jika dirinya sangat senang dengan adanya tayangan videotron ini. “ Videotron Ganjar-Mahfud ini cukup bagus dan kreatif,” singkatnya.

Sekadar diketahui, Pasangan nomor urut 3 memulai kampanye perdananya di dua lokasi berbeda. Capres Ganjar Pranowo bertemu dengan warga di Kampung Waninggap Nanggo, Merauke, Papua Selatan, sementara cawapres Mahfud MD berada di Sabang Provinsi Aceh.