Korban Tabrak Lari, Pria Tanpa Identitas Tewas di Parungpanjang Bogor

BOGOR - Seorang pria tanpa identitas tewas diduga korban tabrak lari di wilayah Parungpanjang, Kabupaten Bogor. Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh polisi.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor, Ipda Angga Nugraha mengatakan, peristiwa itu diketahui terjadi sekira pukul 03.20 WIB. Berawal ketika petugas Dishub yang melakukan pengaturan lalu lintas.

"Ditemukan korban tergeletak yang di duga tertabrak kendaraan di pintu gerbang SPBU," kata Angga dalam keterangannya, Selasa (28/11/2023).

Selanjutnya, petugas Dishub memberitahu kepada pengawas SPBU dan dilaporkan ke Unit Lantas Polsek Parungpanjang. Polisi yang mendapat laporan langsung bergegas menuju lokasi kejadian.