Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Korban Tabrak Lari, Pria Tanpa Identitas Tewas di Parungpanjang Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |15:03 WIB
Korban Tabrak Lari, Pria Tanpa Identitas Tewas di Parungpanjang Bogor
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

BOGOR - Seorang pria tanpa identitas tewas diduga korban tabrak lari di wilayah Parungpanjang, Kabupaten Bogor. Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh polisi.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor, Ipda Angga Nugraha mengatakan, peristiwa itu diketahui terjadi sekira pukul 03.20 WIB. Berawal ketika petugas Dishub yang melakukan pengaturan lalu lintas.

"Ditemukan korban tergeletak yang di duga tertabrak kendaraan di pintu gerbang SPBU," kata Angga dalam keterangannya, Selasa (28/11/2023).

Selanjutnya, petugas Dishub memberitahu kepada pengawas SPBU dan dilaporkan ke Unit Lantas Polsek Parungpanjang. Polisi yang mendapat laporan langsung bergegas menuju lokasi kejadian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement