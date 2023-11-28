Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Seorang Lansia Ditemukan Tewas di Atap Genteng Rumahnya

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |15:22 WIB
Viral! Seorang Lansia Ditemukan Tewas di Atap Genteng Rumahnya
Illustrasi (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Seorang lansia berinisial DM berusia sekitar 72 tahun ditemukan dalam kondisi tewas kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa (28/11/2023) ini. Korban bahkan ditemukan di sebuah atap genteng rumahnya.

Informasi tentang adanya lansia yang ditemukan meninggal di atap genteng itu salah satunya diunggah oleh akun Instagram Sudin Gulkarmat Jaksel, @damkarjaksel pada Senin, 27 November 2023 kemarin. Dalam unggahan video, tampak petugas damkar melakukan evakuasi pada jenazah lansia tersebut.

Disebutkan pula jika korban sejatinya tinggal seorang diri di rumahnya, Jalan Manggarai Utara 2, RT 06/04, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Setidaknya, ada 5 personel petugas Sudin Gulkarmat Jaksel yang mengevakuasi jenazah korban dari atap genteng rumahnya itu.

Kapolsek Tebet, Kompol Jamalinus Nababan mengatakan, peristiwa otu terjadi pada Senin, 27 November 2023 kemarin siang, yang mana korban ditemukan dalam kondisi meninggal di atap genteng rumahnya. Warga awalnya melihat korban dalam posisi terlentang tak bergerak sehingga menghubungi polisi.

