HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pj Gubernur DKI Jakarta: ASN Berkinerja Tak Baik Akan Dipindah ke IKN

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |15:53 WIB
Pj Gubernur DKI Jakarta: ASN Berkinerja Tak Baik Akan Dipindah ke IKN
Heru Budi Hartono (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku akan memindahkan Aparat Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta yang kinerjanya tidak baik ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal tersebut disampaikan Heru saat memberikan sambutan dan membuka seminar di Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (28/11/2023).

"Terkahir (ASN DKI) harus semangat, kenapa karena bapak enggak mikir ke IKN. Jadi bapak kalau nggak bekerja dengan baik, sesuai dengan UU ASN yang terbaru bapak saya pekerjakan ke IKN," ujar Heru Budi.

Ucapan Heru Budi tersebut kemudian disambut gelak tawa para ASN DKI Jakarta yang hadir di lokasi.

Heru Budi kemudian menawarkan iming-iming kenaikan pangkat lebih cepat bagi ASN DKI apabila ingin pindah ke IKN Nusantara.

"Boleh, kalau bapak mau mempercepat pangkat bapak, bapak di UU ASN bisa diperbantukan ke daerah terpencil atau daerah tertentu yang memang ASN-nya kurang," jelas Heru Budi Hartono.

Halaman:
1 2
      
