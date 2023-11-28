Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Besok Syahrul Yasin Limpo Kembali Diperiksa Terkait Kasus Pemerasan

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |18:09 WIB
Besok Syahrul Yasin Limpo Kembali Diperiksa Terkait Kasus Pemerasan
Syahrul Yasin Limpo. (MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Penyidik gabungan Subdit Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Dittipidkor Bareskrim Polri kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Rencananya pemeriksaan dilakukan pada Rabu (29/11/2023) siang.

"Besok (SYL kembali diperiksa penyidik) pukul 14.00 WIB di Bareskrim, Mabes Polri," ujar kuasa hukum SYL, Djamaludin Koedoeboen saat dikonfirmasi, Selasa (28/11/2023).

Pemeriksaan terhadap SYL masih terkait kasus pemerasan yang diduga dilakukan Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Dalam kasus ini, SYL pernah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya dengan status sebagai saksi pada 5 Oktober 2023. Kemudian ia kembali menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri pada 31 Oktober 2023 sebagai saksi.

Djamaludin mengaku tidak ada persiapan khusus yang dipersiapkan kliennya untuk menjalani pemeriksaan besok. Karena kliennya tersebut bakal menyampaikan apa yang dia ketahui. Ia menyebut, SYL bakal bersikap kooperatif pada pemeriksaan nanti. Sehingga apa yang ditanyakan oleh penyidik akan dijawab oleh kliennya sesuai dengan yang diketahuinya.

"Tidak ada (persiapan khusus). Semua mengalir saja, apa yang diketahuinya dan yang dialami itu saja," tutur Djamaludin.

Sebelumnya, polisi menetapkan Ketua KPK, Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap eks Mentan, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Penetapan tersangka ini setelah penyidik melakukan gelar perkara setelah melakukan langkah-langkah dalam proses penyidikan.

Halaman:
1 2
      
