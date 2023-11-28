Trafo Mobile Meledak, Puluhan Rumah di Muara Angke Hangus Terbakar

JAKARTA - Kebakaran terjadi di Jalan Muara Angke Blok K1 Utara RT 08 RW 01, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Sekitar 10 rumah hangus terbakar dilahap si jago merah pada Selasa (28/11/2023) sore.

Warga sekitar, Endang Purnamasari (36) mengatakan, bahwa kebakaran ini bermula saat wilayahnya mengalami pemadaman sejak semalam (27/11/2023). Tidak lama kemudian didatangkan sebuah trafo cadangan.

"Jadi semalam itukan mati lampu, terus tadi itu trafo cadangan tiba-tiba keluarin percikan-percikan gitu. Tadi sempat terdengar ledakan gitu (dari trafo)," Kata Endang saat ditemui di lokasi pada Selasa (28/11/2023).

Menurut Endang, saat trafo cadangan tersebut terbakar sempat mengeluarkan percikan api. Tidak lama kemudian, kobaran api besar kemudian keluar dan menyambar sejumlah rumah yang ada di lokasi.

"Gak kuat mungkin (arus listrik) terus meledak dan kebakar kena semua. Katanya sih kena ke trafo ujung sana dan akhirnya menyambar ada sekitar 10 rumah dan satu salon," ungkapnya.

Hingga saat ini, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Utara, tengah melakukan upaya pemadaman dan pendinginan disekitar lokasi. Belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam kebakaran ini.

