Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Trafo Mobile Meledak, Puluhan Rumah di Muara Angke Hangus Terbakar

Yohannes Tobing , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |19:59 WIB
Trafo Mobile Meledak, Puluhan Rumah di Muara Angke Hangus Terbakar
Trafo mobile terbakar di Muara Angke (foto: MPI/Yohannes)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran terjadi di Jalan Muara Angke Blok K1 Utara RT 08 RW 01, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Sekitar 10 rumah hangus terbakar dilahap si jago merah pada Selasa (28/11/2023) sore.

Warga sekitar, Endang Purnamasari (36) mengatakan, bahwa kebakaran ini bermula saat wilayahnya mengalami pemadaman sejak semalam (27/11/2023). Tidak lama kemudian didatangkan sebuah trafo cadangan.

"Jadi semalam itukan mati lampu, terus tadi itu trafo cadangan tiba-tiba keluarin percikan-percikan gitu. Tadi sempat terdengar ledakan gitu (dari trafo)," Kata Endang saat ditemui di lokasi pada Selasa (28/11/2023).

Menurut Endang, saat trafo cadangan tersebut terbakar sempat mengeluarkan percikan api. Tidak lama kemudian, kobaran api besar kemudian keluar dan menyambar sejumlah rumah yang ada di lokasi.

"Gak kuat mungkin (arus listrik) terus meledak dan kebakar kena semua. Katanya sih kena ke trafo ujung sana dan akhirnya menyambar ada sekitar 10 rumah dan satu salon," ungkapnya.

Hingga saat ini, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Utara, tengah melakukan upaya pemadaman dan pendinginan disekitar lokasi. Belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam kebakaran ini.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189257/viral-rxTR_large.jpg
Penampakan Bos Terra Drone Michael Wishnu Wardana saat Ditangkap di Apartemen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189241/dirut_terra_drone-2O0n_large.jpg
Breaking News! Dirut Terra Drone Ditetapkan Tersangka Buntut Kebakaran Gedung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189233/kebakaran-abt4_large.jpg
Breaking News! Dirut Terra Drone Indonesia Ditangkap di Apartemen Mewah Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189149/kebakaran_gedung_terra_drone-DukW_large.jpg
Breaking News! Polisi Tangkap Dirut PT Terra Drone Terkait Kebakaran yang Tewaskan 22 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3189067/kebakaran-BeUK_large.jpg
Identifikasi 22 Jenazah Korban Kebakaran Gedung Terra Drone Selesai, Ini Daftarnya!   
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3189051/kebakaran-Xof3_large.jpg
Korban Kebakaran Gedung Terra Drone Tewas karena Hirup Gas Karbon Monoksida
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement