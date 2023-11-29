Temukan Kartu Judi Kasino, KPK Dalami Aliran Uang Korupsi Syahrul Yasin Limpo

JAKARTA - Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Asep Guntur Rahayu memastikan akan fokus mendalami aliran uang korupsi Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyusul penemuan kartu keanggotaan kasino saat menggeledah rumah dinas mantan Menteri Pertanian (Mentan) tersebut.

Asep memastikan, penemuan kartu keanggotaan kasino di rumah Dinas SYL benar adanya. Namun, bukan kartu tersebut yang menjadi fokus pendalaman lembaga antirasuah untuk mengungkap kasus korupsi SYL.

"Yang kita dalami sebetulnya bukan itunya, yang kita dalami itu adalah apakah uang hasil korupsinya itu, itu digunakan untuk hal tersebut atau bukan," kata Asep kepada wartawan, Selasa (28/11/2023).

Oleh karena itu, KPK akan menelisik lebih jauh aliran uang korupsi SYL. Dia mengatakan, fokus pendalaman itu terkait apakah SYL menggunakan uang hasil korupsi untuk kegiatan judi.

"Jadi kita fokus kepada follow the money nya, bagaimana uang hasil korupsi ini mengalir ke mana gitu, apakah digunakan untuk melakukan kegiatan itu atau bukan lebih kepada itu," ujarnya.

(Arief Setyadi )