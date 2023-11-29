Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,4 Guncang Labuan Bajo NTT

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |01:40 WIB
Gempa M4,4 Guncang Labuan Bajo NTT
Ilustrasi gempa (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Gempa bumi mengguncang wilayah Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Selasa 28 November 2023. Gempa tersebut berkekuatan Magnitudo 4,4.

"Gempa Mag:4.4, 28-Nov-2023 23:31:01WIB," tulis BMKG melalui akun media sosial X.

Lokasi koordinat gempa berada pada 8.34 LS-119.59 BT. Pusat gempa berada 37 km Barat Laut Labuan Najo.

Kedalamnnya 163 Km. "BMKG Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Arief Setyadi )

      
Topik Artikel :
BMKG Gempa NTT gempa
