Kominfo Deteksi 96 Isu Hoaks Pemilu pada Juli-November 2023

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memastikan akan terus melakukan fungsi pengawasannya terhadap konten-konten yang berisikan isu hoaks terkait Pemilihan Umum (Pemilu). Tercatat, terdapat sebanyak 96 isu hoaks di ruang digital selama periode Juli-November 2023.

"Sejak 17 Juli-26 November, Kominfo telah menemukan 96 isu hoaks yang tersebar di 355 konten," kata Menkominfo Budi Arie Setiadi, dikutip Rabu (29/11/2023).

Ia menyampaikan, khusus pada November 2023, Kominfo sudah menemukan 39 isu hoaks terkait pemilu yang beredar di ruang digital.

Dia memastikan, Kementerian yang dipimpinnya telah mengambil tindakan atas penyebaran konten-konten hoaks tersebut.