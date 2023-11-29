Ganjar-Mahfud Peduli UMKM, Siapkan Lapak 40 Persen di Ruang Publik

JAKARTA - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim mengatakan, pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan menyediakan 40 persen tempat usaha bagi kelompok UMKM di ruang publik.

"Menyediakan 40% tempat usaha bagi usaha mikro dan kecil di lingkungan infrastruktur publik, seperti; bandara, stasiun kereta, terminal bus," kata Chico dikutip Rabu (29/11/2023).

Chico memastikan bahwa Ganjar dan Mahfud berpihakan pada UMKM jika terpilih pada Pilpres 2024. Ia menyebut Ganjar dan Mahfud akan mengalokasikan 50 persen anggaran belanja barang maupun jasa pemerintah, BUMN, BUMD untuk Koperasi dan UMKM.

"Kemudian juga meningkatkan kemitraan antara usaha besar dengan koperasi dan UMKM," ujarnya.

Lebih lanjut, Chico mengatakan Ganjar dan Mahfud juga akan meningkatkan kapasitas UMKM melalui digitalisasi seperti memperkenalkan dan mengaktifasi kegiatan penjualan online. Selain itu mempermudah dan memperluas akses terhadap pembiayaan melalui bank dan institusi keuangan lainnya.

"Membantu dalam bidang pemasaran, melalui kanal kanal pemerintah, BUMN, BUMD, maupun swasta (CSR, atau kemitraan yang difasilitasi pemerintah)," katanya.

(Arief Setyadi )