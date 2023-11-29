Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Pimpinannya Dipanggil Polda Metro, KPK Hormati Proses Penegakan Hukum

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |08:46 WIB
4 Pimpinannya Dipanggil Polda Metro, KPK Hormati Proses Penegakan Hukum
KPK hormati proses hukum di Polda Metro Jaya (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Polda Metro Jaya telah mengumumkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Polda Metro berencana memanggil pimpinan lembaga antirasuah lainnya untuk dimintai keterangan.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyatakan, pihaknya menghormati pengusutan perkara yang dilakukan polisi.

"Pada prinsipnya kami sudah sampaikan, KPK menghormati proses penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh Polda Metro Jaya begitu ya," kata Ali kepada wartawan, dikutip Rabu (29/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
