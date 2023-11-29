Megawati Sindir yang Berkuasa Seperti Rezim Orde Baru, Begini Reaksi Jokowi

JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri jengkel dengan kekuasaan yang menekan-nekan rakyatnya sendiri. Putri Bung Karno ini pun menyebut bahwa orang-orang berkuasa saat ini bertindak layaknya Orde Baru dulu.

Menanggapi itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak mau banyak berkomentar. Dirinya tidak ingin memberikan tanggapan mengenai pernyataan Megawati tersebut.

"Saya tidak ingin memberikan tanggapan," kata Jokowi di Hutan Kota Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (29/11/2023).

