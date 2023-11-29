Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Sindir yang Berkuasa Seperti Rezim Orde Baru, Begini Reaksi Jokowi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |09:42 WIB
Megawati Sindir yang Berkuasa Seperti Rezim Orde Baru, Begini Reaksi Jokowi
Presiden Jokowi dan Megawati/Foto: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri jengkel dengan kekuasaan yang menekan-nekan rakyatnya sendiri. Putri Bung Karno ini pun menyebut bahwa orang-orang berkuasa saat ini bertindak layaknya Orde Baru dulu.

Menanggapi itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak mau banyak berkomentar. Dirinya tidak ingin memberikan tanggapan mengenai pernyataan Megawati tersebut.

"Saya tidak ingin memberikan tanggapan," kata Jokowi di Hutan Kota Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (29/11/2023).

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku jengkel dengan kekuasaan yang menekan-nekan rakyatnya sendiri.

Megawati berharap agar sebuah kekuasaan itu dipakai sebagai mestinya dan berpihak kepada rakyat lantaran kemerdekaan Indonesia merupakan perjuangan pahlawan.

Presiden Kelima itu kemudian menyinggung kekuasaan yang saat ini malah bertindak seperti Orde Baru.

Halaman:
1 2
      
