HOME NEWS NASIONAL

Aiman Witjaksono Dipanggil Polda Metro, Suratnya Diantar Tengah Malam

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |10:00 WIB
Aiman Witjaksono Dipanggil Polda Metro, Suratnya Diantar Tengah Malam
Aiman Dipanggil Polda Metro/Foto: MNC Portal
A
A
A

 

JAKARTA - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono dipanggil Polda Metro Jaya pada Jumat (1/12/2023) terkait pernyataannya yang menyebut polisi mendukung pasangan Prabowo-Gibran.

Aiman mengaku telah menerima surat pemanggilan Polda Metro Jaya, yang diantar pada Selasa (28/11/2023) malam.

“Undangan pemanggilan ke Polda terhadap saya diantar ke rumah pukul 23.50 WIB,” kata Aiman kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (29/11/2023).

Namun demikian, Aiman menyebutkan bahwa dirinya akan menyerahkan sepenuhnya kepada tim kuasa hukum yang telah ditunjuk.

“Terkait pemanggilan oleh Polda Metro Jaya, saya akan serahkan ke Tim Hukum,”tutup Aiman Witjaksono.

Sekadar diketahui, Aiman Witjaksono dilaporkan oleh aliansi elemen masyarakat sipil untuk demokrasi yang terdiri dari garda pemilu damai, juga front pemuda jaga pemilu dan juga barisan mahasiswa Jakarta. Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/6813/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
