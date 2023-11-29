Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KSAD Jenderal Maruli Punya Harta Rp52 Miliar, Tanahnya Ada di 13 Titik dari Jaksel hingga Buleleng

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |15:01 WIB
KSAD Jenderal Maruli Punya Harta Rp52 Miliar, Tanahnya Ada di 13 Titik dari Jaksel hingga Buleleng
Pelantikan KSAD Maruli Simanjuntak (Foto: MPI/Raka)
A
A
A

JAKARTA - Jenderal Maruli Simanjuntak resmi dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI. Presiden Joko Widodo langsung melantik dan mengambil sumpah menantu Luhut Binsar Pandjaitan tersebut.

Merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Letjen Maruli memiliki total kekayaan mencapai Rp52 miliar atau lebih tepatnya Rp52.889.538.310.

Menariknya, dari total kekayaan Jenderal Maruli, sebagian hartanya berupa tanah yang tersebar di beberapa wilayah, seperti Jakarta Selatan hingga Buleleng.

Harta tersebut terdiri dari tanah dan bangunan yang mencapai Rp23.222.909.095 (Rp23,2 miliar) yang terbagi menjadi 13 titik. Berikut rinciannya:

1. Tanah dan Bangunan Seluas 266 m2/199 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.720.037.000

2. Bangunan Seluas 87 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.422.443.216

3. Bangunan Seluas 78.5 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.283.468.879

4. Tanah dan Bangunan Seluas 212 m2/179 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.672.135.000

5. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 800.000.000

6. Tanah Seluas 850 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 4.807.250.000

7. Tanah Seluas 525 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.953.125.000

8. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

9. Tanah Seluas 650 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 828.100.000

10. Tanah Seluas 2875 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

11. Tanah Seluas 1850 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

12. Tanah Seluas 2970 m2 di KAB / KOTA ROTE NDAO, HASIL SENDIRI Rp. 3.118.500.000

13.Tanah Seluas 2017 m2 di KAB / KOTA ROTE NDAO, HASIL SENDIRI Rp. 2.117.850.000

Kemudian, Maruli juga tercatat memiliki kekayaan yang berasal dari alat transportasi dan mesin. Sub harta itu Maruli miliki dengan nilai mencapai Rp605.093.000 (Rp605 juta). Berikut rinciannya:

1. MOTOR, PIAGGIO LXV-125IE Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

2. MOTOR, KAWASAKI LX 150E CKD Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000

3. MOTOR, BMW K-75 SOLO Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 109.950.000

4. MOBIL, TOYOTA INNOVA VENTURER Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 452.143.000

Halaman:
1 2
      
