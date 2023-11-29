Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Resmi Jadi KSAD, Jenderal Maruli Simanjuntak Miliki Total Kekayaan Rp52 Miliar

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |15:35 WIB
Resmi Jadi KSAD, Jenderal Maruli Simanjuntak Miliki Total Kekayaan Rp52 Miliar
Pelantikan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Sebelum ditunjuk menjadi KSAD, Maruli menduduki Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad).

Jenderal Maruli mengisi jabatan KSAD setelah ditinggal Jenderal Jenderal Agus Subiyanto yang ditunjuk sebagai Panglima TNI.

Merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Jenderal Maruli Simanjuntak memiliki total kekayaan mencapai Rp52 miliar atau lebih tepatnya Rp52.889.538.310.

Harta tersebut terdiri dari tanah dan bangunan yang mencapai Rp23.222.909.095 (Rp23,2 miliar) yang terbagi menjadi 13 titik. Berikut rinciannya:

1. Tanah dan Bangunan Seluas 266 m2/199 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.720.037.000

2. Bangunan Seluas 87 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.422.443.216

3. Bangunan Seluas 78.5 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.283.468.879

4. Tanah dan Bangunan Seluas 212 m2/179 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.672.135.000

5. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 800.000.000

6. Tanah Seluas 850 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 4.807.250.000

7. Tanah Seluas 525 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.953.125.000

8. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

9. Tanah Seluas 650 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 828.100.000

10. Tanah Seluas 2875 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

11. Tanah Seluas 1850 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

12. Tanah Seluas 2970 m2 di KAB / KOTA ROTE NDAO, HASIL SENDIRI Rp. 3.118.500.000

13.Tanah Seluas 2017 m2 di KAB / KOTA ROTE NDAO, HASIL SENDIRI Rp. 2.117.850.000

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001842/dua-jenderal-perempuan-jadi-stafsus-ksad-berikut-profilnya-u3mjyZRLv5.jpg
Dua Jenderal Perempuan Jadi Stafsus KSAD, Berikut Profilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/337/2929465/jadi-ksad-jenderal-maruli-simanjuntak-pastikan-tni-ad-netral-pada-pemilu-2024-WOKYkJvsA8.jpg
Jadi KSAD, Jenderal Maruli Simanjuntak Pastikan TNI AD Netral pada Pemilu 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/337/2929439/luhut-menangis-di-pelantikannya-jenderal-maruli-beliau-punya-cita-cita-jadi-ksad-zNGV8LvM7t.jpg
Luhut Menangis di Pelantikannya, Jenderal Maruli: Beliau Punya Cita-Cita Jadi KSAD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/337/2929386/dilantik-jadi-ksad-maruli-simanjuntak-resmi-berpangkat-jenderal-pmz6YvQMRM.jpg
Dilantik Jadi KSAD, Maruli Simanjuntak Resmi Berpangkat Jenderal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/337/2929378/luhut-binsar-pandjaitan-hadiri-pelantikan-maruli-simanjuntak-jadi-ksad-BB4sjNrZD7.jpg
Luhut Binsar Pandjaitan Hadiri Pelantikan Maruli Simanjuntak Jadi KSAD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/25/337/2927150/jokowi-putuskan-ksad-baru-pekan-depan-letjen-maruli-masuk-radar-SrTt6Y3bAs.jpg
Jokowi Putuskan KSAD Baru Pekan Depan, Letjen Maruli Masuk Radar!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement