JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Sebelum ditunjuk menjadi KSAD, Maruli menduduki Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad).
Jenderal Maruli mengisi jabatan KSAD setelah ditinggal Jenderal Jenderal Agus Subiyanto yang ditunjuk sebagai Panglima TNI.
Merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Jenderal Maruli Simanjuntak memiliki total kekayaan mencapai Rp52 miliar atau lebih tepatnya Rp52.889.538.310.
Harta tersebut terdiri dari tanah dan bangunan yang mencapai Rp23.222.909.095 (Rp23,2 miliar) yang terbagi menjadi 13 titik. Berikut rinciannya:
1. Tanah dan Bangunan Seluas 266 m2/199 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.720.037.000
2. Bangunan Seluas 87 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.422.443.216
3. Bangunan Seluas 78.5 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.283.468.879
4. Tanah dan Bangunan Seluas 212 m2/179 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.672.135.000
5. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 800.000.000
6. Tanah Seluas 850 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 4.807.250.000
7. Tanah Seluas 525 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.953.125.000
8. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
9. Tanah Seluas 650 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 828.100.000
10. Tanah Seluas 2875 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
11. Tanah Seluas 1850 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
12. Tanah Seluas 2970 m2 di KAB / KOTA ROTE NDAO, HASIL SENDIRI Rp. 3.118.500.000
13.Tanah Seluas 2017 m2 di KAB / KOTA ROTE NDAO, HASIL SENDIRI Rp. 2.117.850.000