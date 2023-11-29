Jadi KSAD, Jenderal Maruli Simanjuntak Pastikan TNI AD Netral pada Pemilu 2024

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa TNI Angkatan Darat (AD) dipastikan akan netral dalam menghadapi Pemilu serentak 2024.

"Saya akan pastikan bahwa TNI Angkatan Darat khususnya harus netral. Saya pastikan itu," kata Maruli usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Maruli mengatakan bahwa semua pihak dapat melaporkan jika ada oknum-oknum TNI AD berlaku tidak netral.

"Kita sangat bereaksi cepat kalau ada kejadian-kejadian yang seperti ini dan yang lain juga begitu cepat kalau ada pelanggaran-pelanggaran," kata Maruli.

Maruli pun bakal menindaktegas oknum TNI AD yang berlaku tidak netra selama proses pemilu serentak berlangsung. Masyarakat dihimbau untuk dapat melaporkan jika ditemukan adanya oknum TNI AD yang tidak netral.

"Itu sudah pasti ya. Karena zaman sekarang itu kan mencari bukti itu tidak sulit. banyak orang tiba-tiba sudah ada rekaman video, sudah ada ini. Jadi sangat mudah sebenarnya. Saya pikir Angkatan Darat khususnya akan cepat merespons hal-hal seperti ini. Kalo sudah ada bukti ya kita pasti ada tindakan," ungkapnya.

(Fakhrizal Fakhri )