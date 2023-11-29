Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jadi KSAD, Jenderal Maruli Simanjuntak Pastikan TNI AD Netral pada Pemilu 2024

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |15:52 WIB
Jadi KSAD, Jenderal Maruli Simanjuntak Pastikan TNI AD Netral pada Pemilu 2024
KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa TNI Angkatan Darat (AD) dipastikan akan netral dalam menghadapi Pemilu serentak 2024.

"Saya akan pastikan bahwa TNI Angkatan Darat khususnya harus netral. Saya pastikan itu," kata Maruli usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Maruli mengatakan bahwa semua pihak dapat melaporkan jika ada oknum-oknum TNI AD berlaku tidak netral.

"Kita sangat bereaksi cepat kalau ada kejadian-kejadian yang seperti ini dan yang lain juga begitu cepat kalau ada pelanggaran-pelanggaran," kata Maruli.

Maruli pun bakal menindaktegas oknum TNI AD yang berlaku tidak netra selama proses pemilu serentak berlangsung. Masyarakat dihimbau untuk dapat melaporkan jika ditemukan adanya oknum TNI AD yang tidak netral.

"Itu sudah pasti ya. Karena zaman sekarang itu kan mencari bukti itu tidak sulit. banyak orang tiba-tiba sudah ada rekaman video, sudah ada ini. Jadi sangat mudah sebenarnya. Saya pikir Angkatan Darat khususnya akan cepat merespons hal-hal seperti ini. Kalo sudah ada bukti ya kita pasti ada tindakan," ungkapnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001842/dua-jenderal-perempuan-jadi-stafsus-ksad-berikut-profilnya-u3mjyZRLv5.jpg
Dua Jenderal Perempuan Jadi Stafsus KSAD, Berikut Profilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/337/2929454/resmi-jadi-ksad-jenderal-maruli-simanjuntak-miliki-total-kekayaan-rp52-miliar-nJ2PFxnE1Y.jpg
Resmi Jadi KSAD, Jenderal Maruli Simanjuntak Miliki Total Kekayaan Rp52 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/337/2929439/luhut-menangis-di-pelantikannya-jenderal-maruli-beliau-punya-cita-cita-jadi-ksad-zNGV8LvM7t.jpg
Luhut Menangis di Pelantikannya, Jenderal Maruli: Beliau Punya Cita-Cita Jadi KSAD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/337/2929386/dilantik-jadi-ksad-maruli-simanjuntak-resmi-berpangkat-jenderal-pmz6YvQMRM.jpg
Dilantik Jadi KSAD, Maruli Simanjuntak Resmi Berpangkat Jenderal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/337/2929378/luhut-binsar-pandjaitan-hadiri-pelantikan-maruli-simanjuntak-jadi-ksad-BB4sjNrZD7.jpg
Luhut Binsar Pandjaitan Hadiri Pelantikan Maruli Simanjuntak Jadi KSAD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/25/337/2927150/jokowi-putuskan-ksad-baru-pekan-depan-letjen-maruli-masuk-radar-SrTt6Y3bAs.jpg
Jokowi Putuskan KSAD Baru Pekan Depan, Letjen Maruli Masuk Radar!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement