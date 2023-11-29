Situs KPU Diretas 204 Juta Data DPT Bocor, TPN Ganjar-Mahfud: Perisriwa Ini Harus Diusut Tuntas Siapa Pelakunya

JAKARTA - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Gatot Eddy Pramono menyoroti situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kembali menjadi sasaran peretasan. Ia meminta pelaku harus diusut tuntas.

Menurutnya, peristiwa peretasan itu harus menjadi pembelajaran untuk seluruh pihak agar kejadian serupa tak terulang. Ia merasa, koordinasi antar-imstasi perlu dilakukan.

"Tentunya peristiwa ini merupakan pembelajaran buat kita semua yang mana kerja sama dan koordinasi instasi terkait dan kementerian lembaga, agar peristiwa ini tidak terjadi lagi ke depannya," kata Gatot saat ditemui di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu (29/11/2023).

Terlepas dari itu, Gatot merasa, pelaku peretasan tersebut harus diusut tuntas. Untuk mencari pelaku, ia merasa, instasi terkait bisa saling koordinasi.

"Tentunya peristiwa ini harus diusut tuntas siapa pelakunya. Tentu nanti ini dikooridnasikan teman-teman dari KPU, BSSN, dan Kominfo bersama-sama kepolisian bisa mengusut tuntas dan mengetahui siapa pelakunya," ujar Gatot.

"Dan membawa persoalan ini ke ranah hukum dan melakukan kalau nanti dalam penyelidikan ini ketemu siapa pelakunya, itu kita lakukan seperti uu yang berlaku," tandasnya.

Sekedar informasi, situs KPU kembali menjadi sasaran peretasan. Peretas dengan nama anonim Jimbo mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut.