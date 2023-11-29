Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Elon Musk Dukung Israel, MUI: Biadab Go To Hell!

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |16:11 WIB
Elon Musk Dukung Israel, MUI: Biadab <i>Go To Hell!</i>
Elon Musk (Foto: Reuters)
JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengecam tindakan Elon Musk yang mendukung tindakan Israel melakukan genosida ke penduduk di Gaza, Palestina.

Menurutnya, jika Elon Musk masih mendukung tindakan Israel maka jelas-jelas tokoh yang biadab lantaran tidak lagi menghormati nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan.

"Di sinilah kita melihat biadab dan tidak berperikemanusiaannya Elon Musk yang mendukung sikap dan tindakan Israel yang telah melakukan tindakan genosida yang telah menghilangkan nyawa ribuan rakyat Palestina. Oleh karena kita patut menyampaikan go to hell kepada Elon Musk," kata Anwar dalam keterangannya, Rabu (29/11/2023).

Dia menegaskan bahwa Indonesia tidak butuh uang dan investasi yang akan ditanam Elon Musk di negeri ini. Sebab bangsa Indonesia tak mau bekerja sama dengan orang yang tidak punya hati nurani dan perikemanusiaan.

"Apalagi yang bersangkutan tidak menghormati falasafah dan hukum dasar yang berlaku dan dijunjung tinggi di negeri ini," ucapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa, Indonesia wajib melakukan pemboikotan terhadap produk-produk yang mendukung Israel. Sampai dia bisa menghormati nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan.

Halaman: 1 2
1 2
      
