TPN Ganjar-Mahfud Minta KPU Serius Tangani Peretasan Website

JAKARTA - Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Andi Widjajanto menanggapi soal diretasnya situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) oleh peretas anonim Jimbo. Dia berharap KPU serius menangani permasalahan ini.

"Kami menyadari bahwa ini sesuatu hal yang strategis yang sensitif yang harus disikapi secara serius baik oleh penyelenggara pemilihan umum," ucap Andi di Bandara Soekarno Hatta, Tanggerang, Banten, Rabu (29/11/2023).

Menurutnya, untuk mempercepat permasalahan ini, KPU bisa berkoordinasi dengan lembaga negara lain seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) ataupun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kombinasi antar lembaga tersebut diharapkan mampu menanggulangi peretasan ini agar memastikan pemilu berjalan dengan aman.

"Kementerian lembaga dalam hal ini Kominfo dan BSSN yang memiliki fungsi kewenangan utama untuk memastikan keamanan siber kita dalam proses pemilu 2024," katanya.

Sebelumnya, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha menyebut, akun anonim Jimbo tersebut membagikan 500.000 data contoh yang berhasil didapatkan pada salah satu postingannya di situs BreachForums yang biasa dipergunakan untuk menjual hasil peretasan, serta beberapa beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk memverifikasi kebenaran data yang didapatkan tersebut.