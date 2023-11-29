Ketum Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Gelar Rapat Perdana saat Masa Kampanye

JAKARTA - Para Ketua Umum Partai Politik pengusung Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD menggelar rapat mingguan bersama Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Gedung High End, MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, pukul 15.00 WIB, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri tiba di Gedung High End yang disambut hangat oleh Ketua Umum Perindo Harry Tanoesoedibjo (HT).

Ketika itu, Megawati melempar senyumnya kepada HT. Megawati pun dihantar oleh Hary Tanoe untuk menuju ruang rapat di lantai 5 Gedung High End.

Di lantai 5, Megawati disambut Ketua TPN Arsjad Rasjid bersama Plt Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) bersama jajaran petinggi TPN menyambut di lantai 5.

tersebut merupakan rapat pertama para Ketum Parpol dan TPN setelah masa kampanya berjalan.

Suasana akrab, hangat sambil bercanda sangat terasa sebelum rapat dimulai. Arsjad bahkan sambil menenteng segelas kopi di tangannya. Dari meja pimpinan, Megawati bersama Harry Tanoe, OSO, Mardiono dan Arsjad melambaikan tangan ke tim dokumentasi. Usai itu, Megawati terlihat juga memeragakan salam 3 jari khas PDIP kepada Arsjad. Ketua TPN itu pun tertawa. Belum diketahui apa saja yang menjadi materi rapat TPN Ganjar-Mahfud ini.

