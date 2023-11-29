Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketum Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Gelar Rapat Perdana saat Masa Kampanye

Giffar Rivana , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |16:15 WIB
Ketum Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Gelar Rapat Perdana saat Masa Kampanye
Ketum Parpol pendukung Ganjar-Mahfud MD (foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Para Ketua Umum Partai Politik pengusung Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD menggelar rapat mingguan bersama Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Gedung High End, MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, pukul 15.00 WIB, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri tiba di Gedung High End yang disambut hangat oleh Ketua Umum Perindo Harry Tanoesoedibjo (HT).

Ketika itu, Megawati melempar senyumnya kepada HT. Megawati pun dihantar oleh Hary Tanoe untuk menuju ruang rapat di lantai 5 Gedung High End.

Di lantai 5, Megawati disambut Ketua TPN Arsjad Rasjid bersama Plt Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) bersama jajaran petinggi TPN menyambut di lantai 5.

tersebut merupakan rapat pertama para Ketum Parpol dan TPN setelah masa kampanya berjalan.

Suasana akrab, hangat sambil bercanda sangat terasa sebelum rapat dimulai. Arsjad bahkan sambil menenteng segelas kopi di tangannya. Dari meja pimpinan, Megawati bersama Harry Tanoe, OSO, Mardiono dan Arsjad melambaikan tangan ke tim dokumentasi. Usai itu, Megawati terlihat juga memeragakan salam 3 jari khas PDIP kepada Arsjad. Ketua TPN itu pun tertawa. Belum diketahui apa saja yang menjadi materi rapat TPN Ganjar-Mahfud ini.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement