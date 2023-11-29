Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesan Jokowi untuk KSAD Maruli, Jaga Netralitas di Pemilu 2024

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |16:36 WIB
A
A
A

JAKARTA - Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkapkan arahan khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap dirinya usai dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Presiden, kata Maruli berpesan agar TNI AD dapat menjaga tingkat kepercayaan masyarakat dan meningkatkannya untuk jauh lebih baik.

"Presiden juga menekankan tadi yang saya sampaikan bahwa Angkatan Darat itu sebetulnya kan secara survei sudah baik. itu kalo bisa ditingkatkan jauh lebih baik," kata Maruli usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Presiden, kata Maruli, berpesan agar TNI AD dapat menjaga netralitasnya dalam menghadapi pemilu serentak 2024. Dirinya akan menjaga nama baik TNI AD untuk tetap netral.

"Dan juga mengenai netralitas itu yang sangat beliau tekankan. Saya pikir juga saya pribadi tidak akan menggamblingkan nama institusi Angkatan Darat yang sudah baik untuk hal seperti ini. Saya tidak mau nanti ini akan menjadi sejarah panjang bahwa kami di TNI Angkatan Darat khususnya tidak netral dalam pemilihan umum," ungkapnya.

Maruli pun bakal menindaktegas oknum TNI AD yang berlaku tidak netral selama proses pemilu serentak berlangsung. Masyarakat dihimbau untuk dapat melaporkan jika ditemukan adanya oknum TNI AD yang tidak netral.

Halaman: 1 2
1 2
      
