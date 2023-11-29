Wapres ke KSAD Jenderal Maruli: Jangan Sampai Ada Gangguan di Pemilu 2024

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang baru saja dilantik bisa menjaga netralitas TNI di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

“Saya minta netralitas keamanan (TNI) ini dijaga, jangan sampai di mana-mana kemudian dianggap tidak netral, sebab itu bisa dianggap mengganggu,” tegas Wapres dalam keterangan resminya, di Serawak, Malaysia, Rabu (29/11/2023).

Lebih lanjut, Wapres juga meminta agar KSAD baru bisa menjaga stabilitas keamanan dan keutuhan negara. Mengingat, Pemilu sudah di depan mata sehingga diharapkan tidak ada gangguan keamanan.

“Ya saya kira bagi kita semua ya, KSAD tentu dalam rangka bersama-sama menjaga stabilitas, keutuhan, jangan sampai nanti Pemilu itu ada gangguan-gangguan ya,” katanya.

“Supaya tugas-tugas keamanan di dalam negeri fokusnya Pemilu itu bisa terjamin ya,” tegas Wapres.