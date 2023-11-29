Program Unggulan Ganjar-Mahfud Dinilai Sentuh Langsung Kebutuhan Rakyat

JAKARTA - Pengamat Politik Adi Prayitno menilai, program unggulan Calon Presiden (Capres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo – Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD Satu Desa, Satu Nakes, Satu Faskes sangat tepat karena menyentuh langsung kebutuhan rakyat. Rakyat di tingkat akar rumput akan merasakan langsung manfaatnya jika direalisasikan.

“Program itu, program populis yang memang dibutuhkan rakyat. Program yang bagus sebagai sebuah pemihakan kepada masyarakat, yang selama ini belum terjangkau pembangunan,” kata dia di Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Program Satu Desa, Satu Nakes, Satu Faskes berangkat dari fakta di lapangan bahwa banyak masyarakat yang belum bisa mendapat layanan kesehatan yang baik, dekat, cepat, dan murah.

Layanan kesehatan yang baik, dekat, cepat, dan murah hanya dapat dirasakan rakyat jika tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan tersedia di setiap desa, utamanya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Selama ini, Adi melanjutkan, Program Dana Desa memang ada. Namun demikian, penggunaan dana desa memang belum bisa menjangkau layanan kesehatan paripurna bagi masyarakat desa.

“Betul ada dana desa tapi kan pemanfaatannya belum bisa menyediakan layanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat di desa,” ujarnya.