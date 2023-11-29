Lantik Maruli Simanjuntak Jadi KSAD, Jokowi Pesan TNI AD Jaga Netralitas pada Pemilu 2024

JAKARTA - Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkapkan arahan khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap dirinya usai dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Presiden, kata Maruli, berpesan agar TNI AD dapat menjaga tingkat kepercayaan masyarakat dan meningkatkannya untuk jauh lebih baik.

"Presiden juga menekankan tadi yang saya sampaikan bahwa Angkatan Darat itu sebetulnya kan secara survei sudah baik. Itu kalau bisa ditingkatkan jauh lebih baik," kata Maruli usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Maruli melanjutkan bahwa Jokowi berpesan agar TNI AD dapat menjaga netralitas dalam menghadapi Pemilu serentak 2024. Dirinya akan menjaga nama baik TNI AD untuk tetap netral.

"Dan juga mengenai netralitas itu yang sangat beliau tekankan. Saya pikir juga saya pribadi tidak akan menggamblingkan nama institusi Angkatan Darat yang sudah baik untuk hal seperti ini. Saya tidak mau nanti ini akan menjadi sejarah panjang bahwa kami di TNI Angkatan Darat khususnya tidak netral dalam pemilihan umum," ungkapnya.

Maruli pun bakal menindaktegas oknum TNI AD yang berlaku tidak netral selama proses Pemilu serentak berlangsung. Masyarakat diimbau untuk dapat melaporkan jika ditemukan adanya oknum TNI AD yang tidak netral.

"Itu sudah pasti ya. Karena zaman sekarang itu kan mencari bukti itu tidak sulit. banyak orang tiba-tiba sudah ada rekaman video, sudah ada ini. Jadi sangat mudah sebenarnya. Saya pikir Angkatan Darat khususnya akan cepat merespons hal-hal seperti ini. Kalau sudah ada bukti ya kita pasti ada tindakan," ungkapnya.