Bicara di Depan Ratusan Mahasiswa, Mahfud MD Paparkan Wawasan Kebangsaan

TANGERANG - Calon Wakil Presiden Mahfud MD menjadi pembicara dalam seminar kebangsaan yang digelar di Universitas Buddhi Dharma, Kota Tangerang pada Rabu (29/11/2023).

Ratusan mahasiswa yang hadir pun antusias menyambut Mahfud MD begitu naik ke atas mimbar. Dalam paparannya, Mahfud MD pun menegaskan bahwa kali ini dirinya tidak akan melakukan kampanye apapun dan hanya sekedar berbagi mengenai wawasan kebangsaan yang dia miliki.

"Saya tegaskan, saya di sini bukan untuk kampanye pemilu. Karena saya rasa sudah tidak perlu kampanye, semua sudah tahu saya siapa, dan itu adalah kebebasan anda semua untuk menentukan pilihan," ujar Mahfud.

Adapun yang menjadi fokus pembahasan dalam seminar tersebut adalah mengenai keberagaman di Indonesia yang disebut sebagai laboratorium pluralisme terbaik di dunia. Mahfud menegaskan untuk tidak merusak keberagaman tersebut, dan sudah seharusnya dipertahankan.