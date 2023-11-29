Sukseskan Pemilu 2024, Ribuan Anggota GAMKI Gelar Apel Siaga

JAKARTA - Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) menggelar Apel Siaga Nasional Brigade Serbaguna (Brigsena) GAMKI, di Toraja Utara, Sulawesi Selatan.

Ketua Umum GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat mengatakan, apel siaga tersebut diikuti ribuan anggota GAMKI dan warga Toraja Utara. Dia juga menyampaikan komitmen GAMKI untuk menyukseskan Pemilu 2024 yang damai, untuk terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

"GAMKI juga mengundang Gibran sebagai tokoh muda Nasional. Beliau tadi sangat senang melihat keramahan masyarakat Toraja dan berjanji tahun depan akan datang lagi ke Toraja,” ujarnya, dikutip, Rabu (29/11/2023).

Menurutnya, setiap orang memiliki kebebasan dalam memilih dan tidak perlu ada paksaan, fitnah, ataupun ribut karena beda pilihan.

“Mari kita jalani Pemilu ini dengan gembira, tanpa ada polarisasi. Karena untuk menjadi negara maju, kita harus berkolaborasi, bergotong-royong. Pemilu ini hanya sementara, Indonesia selamanya," ujar Sahat.

Sahat menyampaikan, keresahan generasi muda saat ini, bagaimana agar bisa sekolah, bisa hidup sehat, bekerja, menikah, serta memiliki rumah, dan kebutuhan hidup lainnya.