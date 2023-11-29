Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadapi Pemilu, Mahfud MD Ingatkan Jangan Buang Kesempatan untuk Memilih

Isty Maulidya , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |19:54 WIB
Hadapi Pemilu, Mahfud MD Ingatkan Jangan Buang Kesempatan untuk Memilih
A
A
A

TANGERANG- Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengajak mahasiswa untuk ikut serta dalam Pemilu 2024 mendatang. Hal itu disampaikan Mahfud MD yang digelar di Universitas Buddhi Dharma, Kota Tangerang pada Rabu (29/11/2023).

Kesempatan untuk memilih wakil rakyat itu diharapkan Mahfud bisa digunakan dengan baik agar tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

"Silakan pilih siapapun yang penting jangan sia-siakan pemilu ini untuk tidak memilih. Agar Indonesia baik, maka harus memilih orang yang baik," ujar Mahfud.

Cawapres yang juga menjabat sebagai Menpolhukam itu juga memahami dilema yang dirasakan oleh masyarakat saat ini. Maka dari itu, dia berpesan agar memilih yang terbaik diantara calon yang ada. Jangan sampai membuang kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat yang baik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
pemilu Pemilu 2024 mahfud md
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188251//oso-WDQz_large.jpg
Akses Pendidikan Pemilu bagi Generasi Muda Perlu Ditingkatkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183006//mahfud_md-TdiK_large.jpg
Mahfud MD: Hakim yang Bisa Buktikan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu, Bukan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182050//yusril-W6hN_large.jpg
Yusril, Otto hingga Mahfud Sambangi Istana, Bakal Dilantik jadi Komite Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182029//agus_taufik-nb13_large.jpg
Fenomena Zohran Mamdani dan Energi Baru Politik Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179877//mahfud_md-mrTE_large.jpg
Terungkap! Ini Isi Pertemuan Purnawirawan Jenderal Polri dengan Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179852//mahfud_md_bersama_purn_jenderal_polri-x3gp_large.jpg
Mahfud MD Diskusi dengan Purnawirawan Jenderal, Bahas Reformasi Polri?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement