Hadapi Pemilu, Mahfud MD Ingatkan Jangan Buang Kesempatan untuk Memilih

TANGERANG- Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengajak mahasiswa untuk ikut serta dalam Pemilu 2024 mendatang. Hal itu disampaikan Mahfud MD yang digelar di Universitas Buddhi Dharma, Kota Tangerang pada Rabu (29/11/2023).

Kesempatan untuk memilih wakil rakyat itu diharapkan Mahfud bisa digunakan dengan baik agar tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

"Silakan pilih siapapun yang penting jangan sia-siakan pemilu ini untuk tidak memilih. Agar Indonesia baik, maka harus memilih orang yang baik," ujar Mahfud.

Cawapres yang juga menjabat sebagai Menpolhukam itu juga memahami dilema yang dirasakan oleh masyarakat saat ini. Maka dari itu, dia berpesan agar memilih yang terbaik diantara calon yang ada. Jangan sampai membuang kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat yang baik.