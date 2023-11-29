Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Indonesia Laboratorium Pluralisme, Mahfud MD Harap Tak Ada Lagi Diskriminasi Minoritas

Isty Maulidya , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |20:03 WIB
Indonesia Laboratorium Pluralisme, Mahfud MD Harap Tak Ada Lagi Diskriminasi Minoritas
A
A
A

TANGERANG - Mahfud MD menjadi pembicara dalam seminar kebangsaan yang digelar di Universitas Buddhi Dharma, Kota Tangerang pada Rabu (29/11/2023). Kesempatan tersebut pun dijadikan Mahfud untuk mengingatkan masyarakat agar jangan lagi ada diskriminasi terhadap minoritas.

Terlebih lagi Indonesia sendiri terdiri dari beragam suku dan agama sehingga tidak perlu ada mayoritas dan minoritas dalam bermasyarakat.

"Tidak boleh mayoritas itu sewenang-wenang minoritas, karena apa pertama urusan keyakinan itu adalah anugerah dari Tuhan untuk setiap orang. Yang dia yakini sesuatu yang harus kita hormati lagi pula," jelas Mahfud.

Mahfud melanjutkan bahwa pemerintah sendiri sebenarnya sudah berupaya melindungi seluruh agama, keyakinan, dan suku dengan peraturan. Hanya saja dalam prakteknya masih ada saja upaya diskriminasi yang dilakukan oleh sekelompok oknum.

"Makanya terkait pembangunan rumah ibadah ini, kita sedang berupaya agar izin pembangunannya itu bisa melalui forum kerukunan umat beragama (FKUB). Agar pembangunanya benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di daerah tersebut,"

Tak hanya itu, sikap arogan yang timbul karena merasa memiliki jumlah kelompok yang banyak perlu dihilangkan. Karena kemerdekaan Indonesia sendiri bisa diraih karena adanya rasa persatuan yang kuat.

Halaman:
1 2
      
