Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Maruli Simanjuntak Dilantik Jadi KSAD, Mayjen Saleh Mustafa Jabat Pangkostrad

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |20:34 WIB
Maruli Simanjuntak Dilantik Jadi KSAD, Mayjen Saleh Mustafa Jabat Pangkostrad
Mayjen TNI Saleh Mustafa (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menunjuk Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa jabatan Pangkostrad menggantikan Jenderal Maruli Simanjuntak yang dilantik menjadi KSAD.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Maruli Simanjuntak sebagai KSAD. Dengan pelantikan itu, mantu Luhut Binsar Pandjaitan itu resmi menyandang bintang empat di pundak.

Sementara itu Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa sebelumnya menjabat Kaskostrad.

Mutasi TNI itu tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1384/XI/2023 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

"Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa jabatan lama Kaskostrad, jabatan baru Pangkostrad," bunyi kalimat dalam SK mutasi TNI terbaru dikutip, Rabu (29/11/2023).

Diketahui sebelum menjabat Pangkostrad dan Kaskostrad, Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa juga tercatat pernah menjabat Panglima Kodam XVII Cenderawasih.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171362/panglima_tni-1b7q_large.jpg
Panglima TNI Beri Semangat Korps Kadet RI: Jangan Pandang Status, Masa Depan Ada di Tanganmu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3166828/istigisah-A8BN_large.jpg
Istighosah Ribuan TNI & Ustaz Adi Hidayat, Doa dan Iman Perkuat Persatuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/512/3137718/panglima_tni_melakukan_peninjauan-4gU5_large.jpg
Transformasi Prajurit TNI: Mahir Bahasa Asing, Andal Kuasai Alutsista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/337/3134827/panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-qcrX_large.jpg
Panglima TNI Tanamkan Nilai Kepemimpinan dan Nasionalisme ke Siswa SMA Taruna Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/337/3118570/masjid-HaVm_large.jpg
Panglima TNI Resmikan Masjid Jami Ar-Rohman, Ini Filosofi Kubah Baret Bintang 4 dan Menara Tongkat Komando
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/337/3111730/prabowo_pimpin_sidang_perdana_dewan_pertahanan_nasional-Bv0Z_large.jpg
Panglima TNI Hadiri Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement