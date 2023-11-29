Maruli Simanjuntak Dilantik Jadi KSAD, Mayjen Saleh Mustafa Jabat Pangkostrad

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menunjuk Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa jabatan Pangkostrad menggantikan Jenderal Maruli Simanjuntak yang dilantik menjadi KSAD.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Maruli Simanjuntak sebagai KSAD. Dengan pelantikan itu, mantu Luhut Binsar Pandjaitan itu resmi menyandang bintang empat di pundak.

Sementara itu Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa sebelumnya menjabat Kaskostrad.

Mutasi TNI itu tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1384/XI/2023 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

"Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa jabatan lama Kaskostrad, jabatan baru Pangkostrad," bunyi kalimat dalam SK mutasi TNI terbaru dikutip, Rabu (29/11/2023).

Diketahui sebelum menjabat Pangkostrad dan Kaskostrad, Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa juga tercatat pernah menjabat Panglima Kodam XVII Cenderawasih.

