Panglima Mutasi 49 Pamen dan Pati TNI, Mayjen Saleh Mustafa Jabat Pangkostrad

, Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |20:51 WIB

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan perombakan sejumlah jabatan yang diisi para perwira menengah (pamen) dan perwira tinggi (pati) di tubuh TNI.

Agus Subiyanto melakukan mutasi, rotasi, dan promosi kepada 49 pamen dan pati di TNI yang tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1384/XI/2023 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Salah satu yang dipromosikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto adalah menunjuk Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa dengan jabatan Pangkostrad menggantikan Jenderal Maruli Simanjuntak yang dilantik menjadi KSAD.

"Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa jabatan lama Kaskostrad, jabatan baru Pangkostrad," bunyi kalimat dalam SK mutasi TNI terbaru dikutip, Rabu (29/11/2023).

Sebagai pengganti Saleh Mustafa sebagai Kaskostra, Panglima menunjuk Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Farid Makruf.

Berikut 49 perwira TNI yang dimutasi, promosi, dan rotasi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto:

1. Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, dari Kaskostrad menjadi Pangkostrad

2. Mayjen TNI Farid Makruf, dari Pangdam V/Brawijaya menjadi Kaskostrad

3. Mayjen TNI Rafael Granada Baay, dari Danpaspampres menjadi Pangdam V/Brawijaya

4. Brigjen TNI Achiruddin, dari Wadanjen Kopassus menjadi Danpaspampres

5. Brigjen TNI Yudha Airlangga, dari Danpusdiklatpassus Kopassus menjadi Wadanjen Kopassus

6. Kolonel TNI Ahmad Fikri Musmar, dari Paban V/Bhakti TNI Ster TNI menjadi Danpusdiklatpassus Kopassus

7. Mayjen TNI Kasuri, dari Asrena KSAD menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)

8. Brigjen TNI I Gusti Ngurah Wisnu Wardana, dari Danpussansiad menjadi Asrena KSAD

9. Brigjen TNI Yudha Fitri, dari Stafsus KSAD menjadi Danpussansiad

10. Mayjen TNI Dwi Darmadi, dari Aslat KSAD menjadi Stafsus KSAD

11. Brigjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, dari Stafsus KSAD menjadi Aslat KSAD

12. Brigjen TNI FX Giyono, dari Dirdiklat Pusterad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)