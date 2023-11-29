Jokowi Ungkap Konflik di Gaza Tak Mungkin Disetop Dalam Waktu Dekat

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa proyeksi konflik di Gaza yang berlangsung saat ini tak mungkin berhenti dalam waktu dekat.

Hal tersebut diungkapkan Jokowi usai dirinya melakukan kunjungan ke Arab Saudi beberapa waktu lalu. Jokowi mengatakan bahwa kunjungan tersebut dihadirinya lantaran ia ingin mengetahui sampai kapan perang ini akan berakhir.

"Perangnya masih lama atau besok berhenti, dampaknya apa bagi ekonomi kita, bagi pangan negara kita, dampaknya apa dengan energi terkait dengan harga," katanya dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, Rabu (29/11/2023).

Bahkan Jokowi datang ke negeri tersebut sebanyak 2 kali dalam dua minggu. Dari hadir langsung di sana, ia menyimpulkan bahwa perang Gaza tidak mungkin berhenti dalam waktu dekat.

"Hingga sampai dua minggu saya datang dua kali. Saya hanya ingin mendengar konflik di Gaza dan Israel sampai kapan. Karena yang hadir 57 negara. Tapi di akhir summit, saya dalam hati menyimpulkan bahwa memang perangnya tidak mungkin disetop dalam waktu dekat," katanya.