HOME NEWS NASIONAL

Mutasi TNI, Danpaspampres Mayjen TNI Rafael Jabat Pangdam Brawijaya

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |21:12 WIB
Mutasi TNI, Danpaspampres Mayjen TNI Rafael Jabat Pangdam Brawijaya
Rafael Granada Baay (Foto: Antara)
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi, rotasi, dan promosi kepada 49 perwira menengah (pamen) dan perwira tinggi (pati) di tubuh TNI.

Perombakan sejumlah jabatan di TNI tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1384/XI/2023 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Salah satu yang dipromosikan Panglima TNI adalah menunjuk Danpaspampres Mayjen TNI Rafael Granada Baay diangkat menjadi Pangdam V/Brawijaya.

Kemudian posisi Danpampres diisi oleh Mayjen TNI Achiruddin.

Lalu Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa ditunjuk dengan menjabat Pangkostrad menggantikan Jenderal Maruli Simanjuntak yang dilantik menjadi KSAD oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Mayjen TNI Rafael Granada Baay, dari Danpaspampres menjadi Pangdam V/Brawijaya," demikian bunyi SK mutasi TNI terbaru dikutip, Rabu (29/11/2023).

Berikut 49 perwira TNI yang dimutasi, promosi, dan rotasi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto:

1. Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, dari Kaskostrad menjadi Pangkostrad

2. Mayjen TNI Farid Makruf, dari Pangdam V/Brawijaya menjadi Kaskostrad

3. Mayjen TNI Rafael Granada Baay, dari Danpaspampres menjadi Pangdam V/Brawijaya

4. Brigjen TNI Achiruddin, dari Wadanjen Kopassus menjadi Danpaspampres

5. Brigjen TNI Yudha Airlangga, dari Danpusdiklatpassus Kopassus menjadi Wadanjen Kopassus

6. Kolonel TNI Ahmad Fikri Musmar, dari Paban V/Bhakti TNI Ster TNI menjadi Danpusdiklatpassus Kopassus

7. Mayjen TNI Kasuri, dari Asrena KSAD menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)

8. Brigjen TNI I Gusti Ngurah Wisnu Wardana, dari Danpussansiad menjadi Asrena KSAD

9. Brigjen TNI Yudha Fitri, dari Stafsus KSAD menjadi Danpussansiad

10. Mayjen TNI Dwi Darmadi, dari Aslat KSAD menjadi Stafsus KSAD

11. Brigjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, dari Stafsus KSAD menjadi Aslat KSAD

