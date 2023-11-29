Sebanyak 40 Pati TNI AD, 4 AL dan 5 AU Dimutasi Panglima TNI, Berikut Daftarnya

, Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |21:28 WIB

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi, rotasi, dan promosi jabatan sejumlah perwira menengah (Pamen) dan perwira tinggi (Pati) di lingkungan TNI. Total, 49 nama pamen dan pati TNI yang terkena mutasi tersebut.

Mutasi ini tertuang berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1384/XI/2023 tanggal 29 November 2023, tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

“Telah ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 49 Pati TNI terdiri dari 40 Pati TNI AD, 4 Pati TNI AL dan 5 Pati TNI AU," kata Kapuspen TNI, Laksda TNI Julius Widjojono dalam keterangannya, Rabu (29/11/2023).

Dalam keputusan tersebut, Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa dari pangkat Kaskostrad ditunjuk menjadi Pangkostrad menggantikan Jenderal TNI Maruli simanjuntak yang sudah dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) oleh Presiden Jokowi hari ini.

Berikut daftar lengkap 49 Pamen dan Pati TNI yang dimutasi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto:

1. Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa dari Kaskostrad menjadi Pangkostrad.

2. Mayjen TNI Farid Makruf, M.A. dari Pangdam V/Brawijaya menjadi Kaskostrad.

3. Mayjen TNI Rafael Granada Baay dari Danpaspampres menjadi Pangdam V/Brawijaya

4. Brigjen TNI Achiruddin, S.E., M.Han. dari Wadanjen Kopassus menjadi Danpaspampres.

5. Brigjen TNI Yudha Airlangga dari Danpusdiklatpassus Kopassus menjadi Wadanjen Kopassus.

6. Kolonel Inf Ahmad Fikri Musmar, S.E. dari Paban V/Bhakti TNI menjadi Danpusdiklatpassus Kopassus.

7. Mayjen TNI Kasuri dari Asrena Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun).

8. Brigjen TNI I Gusti Ngurah Wisnu Wardana, S.E. dari Danpussansiad menjadi Asrena Kasad.

9. Brigjen TNI Yudha Fitri dari Staf Khusus Kasad menjadi Danpussansiad.

10. Mayjen TNI Dwi Darmadi, S.Sos dari Aslat Kasad menjadi Staf Khusus Kasad.

11. Brigjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar dari Staf Khusus Kasad menjadi Aslat Kasad.

12. Brigjen TNI FX. Giyono dari Dirdiklat Pusterad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun).

13. Brigjen TNI Togar PRL. Pangaribuan dari Widyaiswara Bid. Wilhan Seskoad menjadi Dirdiklat Pusterad.

14. Brigjen TNI Imam Sampurno Setiawan dari Asintel Kaskostrad menjadi Widyaiswara Bid. Wilhan Seskoad.

15. Kolonel Inf Putra Widyawinaya dari Paban IV/Pam Sintelad menjadi Asintel Kaskostrad.

16. Brigjen TNI Sidik dari Kadisjarahad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun).

17. Brigjen TNI Arif Cahyono dari Waaspers Kasad Bid. Renpers menjadi Kadisjarahad.

18. Brigjen TNI Ayi Lesmana dari Dirvet Ditjen Pothan Kemhan menjadi Waaspers Kasad Bid. Renpers.

19. Brigjen TNI Yos Firmansyah dari Widyaiswara Bid. Jemen Akmil menjadi Staf Khusus Kasad,

20. Brigjen TNI Afianto dari Irops Itum Itjenad menjadi Widyaiswara Bid. Jemen Akmil.